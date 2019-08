Minori. Sulla Pubblica Illuminazione il Sindaco: “Abbiamo predisposto un impianto di fari che illuminano il lungomare fino alla metà di Settembre”

Cari Consiglieri Parascandolo e Cioffi, come ho ribadito più volte la Ditta dell’impianto di illuminazione deve intervenire radicalmente su tutto il Territorio Comunale. Come potete constatare stiamo procedendo quotidianamente alla sostituzione dei corpi illuminanti delle linee vetuste e alla ristrutturazione dei lampioni nel centro storico e sui villaggi. Per il lungomare, considerato che già da Maggio la nostra Minori è piena di turisti di ogni parte del mondo, in accordo con l’ingegnere della TE.C.S. stabilimmo di intervenire dopo l’estate e considerato la scarsa luminosità del fronte mare abbiamo predisposto un impianto di fari che illuminano il lungomare fino alla metà di Settembre. Trovo ingeneroso e strumentale la frase che avete inviato sintetizzando il lavoro dell’amministrazione comunale con queste parole “noi cittadini e numerosi turisti, siamo continuamente mortificati dall’inefficienza dell’amministrazione Reale”, disconoscendo la percezione positiva che, contrariamente a voi, tutti i turisti e i residenti di Minori e degli altri paesi della Costa D’Amalfi quotidianamente ci riconoscono.

Il Sindaco Andrea Reale