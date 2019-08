Minori si unisce al dolore per la perdita del giovane ragazzo di Praiano. Il sindaco Reale: “tragedia troppo grande”

“E’ una tragedia troppo grande. La morte di un ragazzo di 15 anni in sella a un motorino lascia smarriti e sgomenti, il dolore attanaglia tutta la comunità di Minori, che esprime la sua partecipazione allo strazio indicibile della famiglia, ed il proprio cordoglio all’amica città di Praiano. L’angoscia dei parenti, degli amici e di quanti conoscevano e amavano Pietro affratella in questo drammatico momento l’intera Costiera in una sofferenza inesprimibile. Oltre alla vicinanza ai genitori ed alla famiglia, che tutti i cittadini di Minori manifestano con sincerità, resta l’impegno ad intervenire con determinazione sul problema della sicurezza e della circolazione, per scongiurare il ripetersi di simili tragedie.”

IL SINDACO

Andrea Reale con tutta la Città di Minori