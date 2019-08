Minori. Questa sera il “Concerto Napoletano”. Continuano i momenti di musica e divertimento

Minori, Costiera Amalfitana Questa sera a Piazza Cantilena non perderti “Concerto Napoletano”, un evento musicale gratuito che fa parte del calendario eventi estivo.

Il gruppo musicale “Concerto Napoletano” nasce in seno all’Associazione Napulantica, associazione che ha come scopo primario quello di diffondere la Canzone Classica Napoletana, talvolta nella sua forma più pura,così come concepita dagli stessi autori, altre volte con personali rivisitazioni, che, pur non stravolgendo l’idea iniziale degli autori, la riattualizza mediando tra il nuovo e l’antico, tra lo strumentario d’origine per il quale èstata concepita e quello del gruppo.

Il progetto si concretizza attraverso momenti di socializzazione e animazione presso la sede dell’Associazione a Capezzano, quartiere sito nel comune di Pellezzano, ubicato a ridosso della città di Salerno e attraversoconcerti, durante i quali ci si prefigge sia la divulgazione della canzone napoletana che il coinvolgimento del pubblico.

Il programma di stasera abbraccia quattro secoli di storia, partendo dalla tarantella del ‘600 di autore non conosciuto, fino ad arrivare alla nostra Canzone Amalfitana di Lino Benedetto ed Enzo Bonagura del 1952 e allacontemporanea Mente Cuore scritta da Nino D’Angelo. Ascolteremo inoltre brani noti e meno noti dei grandi poeti e compositori della storia della Canzone napoletana (Salvatore Di Giacomo, E.A.Mario, PasqualeMario Costa, Enrico De Leva, Enzo Bonagura).

La serata sarà allietata da Carolina Giordano (Voce), Michele Barbarulo ( Flauto) , Massimo Carbone (Fisarmonica) , Elio Greco (Percussioni) . Giuseppe Palladino (Chitarra classica) e Salvatore Ruocco (Mandolino)

Non mancate a questo grande appuntamento di musica e divertimento!