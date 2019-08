Minori: Natale ad agosto

Molti penseranno che tutto è stravolto, come quel signore che leggeva il quotidiano all’incontrario: nu munno sotto e’ngoppa, cavalli a panza all’aria e gente che cammina con la testa a terra.

Ma non è vero, perchè quest’anno il tema conduttore della fortunata kermesse del GustaMinori è il Natale, anche se saremo a fine agosto (pure ad agosto Nataleia)

E così av remo gli alberelli addobbati, il presepe, la zampogna e la ciaramella per tre lunghi giorni. E,forse, cadrà abbondante la neve. E i ristoranti del borgo offrirtan no i tipici piatti natalizi, le zeppole, gli struffoli al miele.

Certamente si avrà una riedizione del presepe vivente essendo nato al responsabile un bellissimo bambino.

L’unico appunto (mi sia consentito) da muovere agli organizzatori è dato dalla data dell’attesa rappresentazione. Si perchè agosto è già di per sè affollato di turisti e visitatori, per cui sarebbe stato opportuno organizzare il tutto a settembre o giù di li per attirare più gente.

Fa niente: sarà comunque bello ed interessante