Minori. Manifestazione di interesse per prenotazione ed impegno all’assegnazione di un box auto pertinenziale interrato

Minori, Costiera Amalfitana. Strada di collegamento della viabilità interna con la SS 163 amalfitana . Con acclusi parcheggi interrati. Pubblici e pertinenziali .

In Adesione al deliberato di Giunta Comunale n° 76 del 5 agosto 2019, nelle more del riavvio della proceduta ad evidenza pubblica di finanza di progetto per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione e gestione della cosiddetta “bretella”, per l’importo complessivo di 13 milioni in euro, con acclusi n 162 box auto pertinenziali e n° 42 posti auto pubblici a rotazione, ubicati come nel suo riportato stralcio planimetrico, al fine di dare certezza all’individuano medesimo operatore economico circa la concreta volontà dei potenziali assegnatari, rende noto ai cittadini, aventi titolo all’assegnazione di un box pertinenziale interrato, al prezzo medio di €/mq 4.000, 00 (ossia ad esempio: per una superficie di m 5,50 x 3,00 pari a 16,50 mq x €/mq 4000,00 = 66.000,00 oltre IVA ed oneri come per legge) che possono presentare, entro il 30 settembre 2019, preso l’U.R.P. del Comune, il proprio impegno compilando e sottoscrivendo il relativo modulo prestampato con acclusa ricevuta del versamento di un accanto infruttifero (sul prezzo complessivo del box) di € 3000,00 su un sotto-conto vincolato del Comune denominato “impegno all’assegnazione box pertinenziale interrato” e con garanzia di retribuzione di tale importo in caso di mancato proseguo della procedura entro il 30.09.20 .

Il modulo prestampato è disponibile presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico Piano Terra Comune di Minori o scaricarlo dal sito istituzionale del Comune. Si può inviare la richiesta con copia del versamento bancario anche alla PEC del Comune: comune.minori@asmepec.it

Per scaricare il modulo anche dalla nostra pagina basta cliccare qui