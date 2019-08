Minori e la sorveglianza dell’occhio magico

Tutti i benpensanti si domandano: ma queste benedette ed osannate telecamere disseminate per il tessuto urbano funzionano o sono posticce?

La domanda è giustificata perché noi l’altra sera, scendendo da via Carola, abbiamo incontrato, ore 20.45, molte buste di rifiuti lungo la strada fino all’imbocco con via Amato: alla faccia del porta a porta. Perché se porta a porta deve essere, questo servizio va attuato non prima delle 22-23. C’è un laboratorio che deposita un sacco nero, appena chiude la porta per fine servizio, sul marciapiede. Una sera abbiamo dovuto pregare il raccoglitore serale del cartone di togliere il solito sacco con del cartone da imballaggio verso le 20.oo di un giorno di luglio.

E i cani al guinzaglio che defecano non sono ripresi? In ultima analisi chi è l’addetto al controllo ed alla visione? E chi controlla le moto per i vicoli? E chi segue i trolley dei turisti che occupano case vacanza fantasma, se quegli appartamenti sono in regola con le registrazioni , con le tasse, con pagamento di acqua e luce secondo i canoni della civile convivenza?

E’ una sorta di torre di Babele perché non si può pretendere tutto dal capo: ci sono anche i consiglieri delegati.