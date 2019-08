Minori, la replica di “Minori x Tutti” al sindaco Reale: cambiato il senso del nostro intervento, non le fa onore

Caro sig. Sindaco,

abbiamo evidenziato lo stato di abbandono dei lampioni al lungomare, il cosiddetto “salotto” della nostra Minori, dove provvisoriamente in procinto della stagione estiva, si doveva e si poteva intervenire con una pulizia e la sostituzione delle lampadine fulminate, per poi intervenire giustamente in modo radicale dopo l’estate.

È stato attento a leggere il nostro scritto e la ringraziamo per la risposta, ma neanche a noi è piaciuto che lei abbia riportato una frase estrapolata dal nostro intervento omettendone una parte finale significativa, che cambia il senso della stessa, sinceramente questo non le fa onore.

Allora gliela riportiamo integralmente: “… noi cittadini e i numerosi turisti, siamo continuamente mortificati dall’inefficienza dell’amministrazione Reale RIGUARDO IL DECORO E LA MANUTENZIONE DEL CENTRO”.

Ecco la frase completa… buon lavoro!

I consiglieri Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo del gruppo Minori x Tutti.