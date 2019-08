Minori. A grande sorpresa domani Padre Enzo Fortunato presenterà il suo libro alla Città del Gusto

Un fuori programma per gli Appuntamenti d’Estate organizzati dal Comune di Minori. Domenica 18 agosto, in collaborazione con la Parrocchia di S. Trofimena, sarà nostro ospite Padre Enzo Fortunato, nostro conterraneo che il 7 luglio scorso ha celebrato i 25 anni di sacerdozio, portavoce del sacro Convento di Assisi e direttore responsabile del giornale “San Francesco Patrono d’Italia”. Alle ore 19 presiederà la S. Messa nella nostra Basilica, accolto dal parroco don Ennio Paolillo. A seguire alle ore 21,00 nella Piazza Cantilena sarà intervistato dal presentatore Rai Gigi Marzullo. Padre Enzo ci parlerà anche del suo libro Francesco il ribelle, edito da Mondadori, arrivato alla sesta edizione. “Ogni ribelle rifiuta la strada che trova già tracciata e si mette in cammino”. Comincia così il terzo capitolo del suo libro, che riporta in esergo una citazione del filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson: “Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia”. Il solco che tracciò Francesco risplende con la limpidezza del sole a cui il Poverello è paragonato da Dante nel canto XI del Paradiso.

In una recente intervista P. Enzo ha dichiarato: “È proprio questa l’immagine con cui apro il mio libro. Il suo fu l’esempio di una persona che si ribellò contro la vita comoda che il padre, agiato mercante di stoffe ed esponente di spicco di una borghesia nascente, gli prometteva. Ebbe la forza di rifiutare gli onori e la gloria, la ricchezza, i valori mondani (ricordo che in gioventù Francesco voleva essere cavaliere), per vivere appieno il messaggio evangelico.”

Una serata che si annuncia di profonda spiritualità e di francescana fraternità.

