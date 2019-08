Una nuova estate di appuntamenti grandi e piccoli, ma tutti importanti ed attesi, per intrattenere residenti e visitatori al di là del mare, dei sentieri, dei colori, dei sapori e della storia della nostra Minori. Gli eventi di Agosto e Settembre sono caratterizzati dalla compresenza di nomi di richiamo e di giovani artisti locali, a riprova della preminenza che l’arte e la bellezza rivestono entro il patrimonio culturale della città. Vi invitiamo a prenotare i biglietti lo spettacolo a pagamento Martedì 13 agosto, ore 21.00 Minori Molo “Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” “Diffidate dalle imitazioni” con FRANCESCO CICCHELLA .

Nato a Napoli, il 21 marzo 1989, Francesco Cicchella si è ben presto distinto per la predisposizione naturale al mondo dello spettacolo. A 17 anni ha vinto il Premio Totò per la comicità, e in questo possiamo considerarlo una sorta di enfant prodige. Apparso per la prima volta in tv nella cornice di Cominciamo bene, su Raitre, ha da subito appassionato il pubblico in veste di imitatore e cantante.

Nel cast di Made in Sud, dal 2009, ha dato prova di elevato spessore artistico in coppia con Vincenzo de Honestis, nel duo ‘Doppia Coppia’. Tra le sue imitazioni, una lettura parodistica di Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko, dei Modà. Nel 2015 è stato ospite al Festival di Sanremo con una strepitosa interpretazione di Michael Bublé. In seguito, la vittoria nella quinta edizione di Tale e quale show. I suoi spettacoli sono tra i più apprezzati nel panorama della comicità su scala nazionale. Nel 2018, è stato protagonista dello show teatrale diretto Gigi Proietti, Millevoci Tonight Show, che ha riscosso notevole successo.

La vita privata del comico è rimasta sempre nell’ombra, un passo indietro rispetto alla sua figura di uomo di spettacolo e imitatore di successo. E quando il gossip sembrava essersi quasi arreso alla sua chiave da inossidabile single, attraverso le fotografie presenti sul suo profilo Instagram si è capito che il suo cuore appartiene a una splendida donna, la fidanzata Miriam Piazza. Francesco Cicchella ha una nipote che adora, Aurora, presente in molti scatti social dell’attore.

Prevendita presso Pro Loco di Minori, via Roma 089877087 e Ufficio Gustaminori Largo Solaio dei Pastai 0898541609.