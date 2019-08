Minori ed il mercato settimanale di Gaspare Apicella

Affi inizi il mercato settimanale si teneva allo slargo antistante l’ingresso della’area archeologica romana: troppo limitato nello spazio.

Po si spostò alla via Carola la cui costruzione fu terminata dopo molti anni dall’inizio dei lavori. C’erano, però, difficoltà dovute alla sistemazione delle auto dei residenti per il giovedì; c’era il pericolo dovuto al traffico che se pur lento era comunque pericoloso, ecc.

Noi, sempre noi purtroppo, prospettammo la risoluzione del lungomare all’amministrazione in tera prima ed alla sensibilità dell’assessore SERGIO BONITO, poi, il quale capì l’importanza della nuova location sia economica che di sicurezza. A parte sinceramente che il mercato offre, tra l’altro, un positivo aspetto sociale: ci si incontra, si discute mentre si osserva la merce da acquistare, si prende anche un caffè insieme, si fanno nuove amicizie.

Il dunque vuole che non può arrecare danno alcuno lo svolgimento del mercato nel mese di agosto: quattro settimane, quattro volte.

Noi proponemmo persino dei classici stands a gazebo ma tutto risultò vano perché gli operatori hanno tutto nel loro camion che si apre e diventa la famosa “barracca al mercato”.

C’è stata ultimamente una sorta di dimostrazione contraria nei Comuni di Maiori, Minori, Amalfi, le quali erano e sono contrarie,forse, all’abolizione del servizio in agosto.

Chissà se le cose si potranno “aggiustare”