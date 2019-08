Minori, Costiera Amalfitana. Completati i lavori alla storica scala in località Torre Paradiso. Si lavora ora ininterrottamente al Sentiero Dei Limoni rifacimento di tutto lo stradino dalla chiesa di S.Michele fino al confine con Maiori. I lavori del Sentiero dei Limoni saranno completati per Lunedì. Manutenzione alla strada per Villamena, ripristino buche in attesa del rifacimento completo del manto di asfalto. Istallate due panchine con implementazione del verde pubblico altri 2 ulivi sul nostro lungomare. Decoro e funzionalità l’impegno che profondiamo quotidianamente per la collettività. Minori va Oltre nel recupero delle nostre origini dei segni e dei valori che fanno parte della nostra identità in collaborazione con tutti i cittadini, ringraziando i tanti volontari che con il loro operato stanno partecipando a rendere più bella è attraente Minori.L’amministrazione ringrazia particolarmente tutti i funzionari comunali e le Ditte incaricate che stanno lavorando in periodi di ferie.

