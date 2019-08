Minori, alle ore 18 il Consiglio Comunale: si parlerà anche della decadenza di Apicella

Si terrà quest’oggi, 5 agosto, il Consiglio Comunale di Minori durante il quale verrà dichiarata ufficialmente la decadenza del Consigliere di maggioranza Antonio Apicella. La notizia era stata data in anteprima dalla nostra redazione alcuni giorni fa. L’incompatibilità fu sollevata dall’opposizione con il consigliere Fulvio Mormile: il provvedimento verrà approvato e motivato da conosciute posizioni debitorie di Apicella per mancati pagamenti di tributi pregressi.

Il 14 giugno nel Consiglio comunale di insediamento del terzo mandato di Andrea Reale-ter, Antonio Apicella, eletto con Via Nova, aveva chiesto la convalida della sua elezione con riserva, ha avuto dieci giorni di tempo senza presentare osservazioni , da ciò la decadenza senza possibilità di surroga, visto che gli altri sono già entrati in consiglio, così ora la maggioranza ha sei consiglieri contro tre dell’opposizione, caso più unico che raro in Costa d’ Amalfi .

Questi tutti gli argomenti da trattare:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 14.06.2019 E DEL 04.07.2019.

2. ART. 69, D.LGS. N. 267/2000 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO APICELLA.

3. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO A NORMA DELL’ART. 46, CO. 3, DEL D.LGS. 267 DEL 2000. APPROVAZIONE.

4. “REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”. APPROVAZIONE.

5. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 05.07.2019 AVENTE AD OGGETTO: “RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO “SERVIZI SUL TERRITORIO” EX ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000-VARIAZIONE DI BILANCIO D.LGS.267/2000 ART 175 COMMA 4”.

6. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N.57 DEL 27.12.2018 AVENTE AD OGGETTO”APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL’ART.21 DEL D. LGS.50/2016”.

7. BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D. LGS.267/2000 – VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO.

8. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SITO IN VIA LAMA E RECUPERO, RESTAURO E RICOLLOCAZIONE “LA FONTANA DEI LEONI” – SERVIZI D INGEGNERIA E ARCHITETTURA – REALIZZAZIONE PROGETTO “UNA SEDUTA PER MINORI”. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONI DEGLI ATTI PROGRAMMATICI. ARTT.175 E 187 DEL D. LGS.267/2000 E SS.MM.II.

9. AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI DEL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 DICEMBRE 2018.

10. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.