Millennium Amalfi: Si è concluso, il Campo Scuola VOLONTARIATO e Adolescenza, finanziato dal CSV SODALIS SALERNO, con tematiche atte ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato! 5 giorni incentrati, sulla SOLIDARIETÀ. Un percorso di CONFRONTO ed INTERSCAMBIO GENERAZIONALE, in collaborazione con i RAGAZZI IN SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI Amalfi ed al mitico ZIO CIRO RITONNALE ( Associazione Pars)

lo stare insieme, sotto le tende, il parlare dei bisogni e della risorsa Volontariato, del grande tema delle Migrazioni, con Enzo Oddo e Tonino Cioffi (volontari e comunicatori Millenium) , gli approfondimenti “artistici”(Sig.ra Maria Proto) , a impegnare tele e soprattutto, coscienze… Poi SFIDE a sé stessi e alle proprie “paure” ( in sicurezza) sui PERCORSI AVVENTURA… Tiro con l arco e manovre salvavita bls d, (a cura dei Volontari della CROCE VERDE DI TORINO, nostri ospiti nel progetto Anpas “VOLONTARIATO E VACANZE)… Gazie alla disponibilità di Don Luigi, Lino Amatruda, Salvatore Gambardella (ed il suo mitico defender), Lina Paolillo, Antonella, Rita, Gerarda, Anna e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per i nostri RAGAZZI, il nostro FUTURO… Per continuare a sperare in un MONDO MIGLIORE!…

Il campo scuola del Centro servizi per il volontariato, appena concluso, come quello che partirà domattina del Dipartimento di protezione civile Nazionale, si è svolto e si svolgerà al campetto Don Pasquale Sacco di pogerola!