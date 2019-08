Il miglior sindaco del mondo è donna . Pensiamoci anche a Positano

Positano va al voto nel 2020 , ma ancora non si muove nulla. Le parti sono in attesa dell’eventuale legge che consente il terzo mandato per cui per la maggioranza si ricandiderebbe l’attuale sindaco Michele De Lucia . Lo schema altrimenti sarebbe o Francesco Fusco , attuale vicesindaco, o Giuseppe Guida, assessore all’ambiente vicino a De Lucia, o una terza persona all’interno della maggioranza, che ancora non si è vista con una riunione, poi spuntava insistentemente il nome dell’ex sindaco Domenico Marrone, poi Lorenzo Cinque, ma anche Ottavio Fusco sembra ci farebbe un pensierino. Un quadro complesso da chiarire, ma perchè non una donna? Molti non lo sanno ma oggi il miglio sindaco del mondo è donna.

Ventisette donne, per venti Paesi, in rappresentanza di tutti e cinque i Continenti. Sono questi i numeri della short list del World Mayor Prize, il premio al miglior sindaco del mondo, assegnato ogni due anni dalla City Mayors Foundation, think tank con sede a Londra, che monitora e documenta il lavoro delle amministrazioni comunali a livello globale. Istituito nel 2003, con cadenza biennale, il riconoscimento per il 2018 (che verrà assegnato nella seconda metà di questo mese) si caratterizza per una particolarità: la fondazione ha deciso di dedicare il premio alle donne sindaco, accettando esclusivamente candidature femminili. L’obiettivo, come si legge on-line nei criteri di selezione, è dare visibilità al «contributo eccezionale e duraturo» che le prime cittadine «danno alle loro comunità».

Il premio è l’occasione per porre l’attenzione sulla realtà delle donne sindaco, che dalle metropoli ai villaggi sono presenti in tutto il mondo, impegnate nelle realtà più ricche del mondo così come in quelle più povere, sotto ogni forma di governo. Alla “short list”, annunciata a inizio settembre, si è arrivati scremando la “long list” di 62 donne, in rappresentanza di 36 Paesi, con tutte le candidature che sono arrivate on-line. Tra le ventisette finaliste, in cinque guidano altrettanti capitali: Carmen Yulin Cruz (San Juan, Puerto Rico), Muriel Bowser ( Washington, Stati Uniti), Anne Hidalgo (Parigi, Francia), Marianne Borgen (Oslo, Norvegia) e Souad Abderrahim ( Tunisi, Tu- nisia). Presenti anche donne sindaco che sono a capo di importanti centri economici, da Sydney (Clover Moore, Australia) a Zurigo (Corine Mauch, Svizzera).

Ognuna di loro rappresenta uno spicchio di realtà locale, che però si ripercuote anche al livello internazionale. C’è Françoise Schepmans (Molenbeek Saint-Jean, Belgio), selezionata perché «ha lavorato a stretto contatto con le famiglie musulmane per prevenire la radicalizzazione dei giovani»: la sua cittadina, alle porte di Bruxelles, è diventata nota in tutto il mondo per i legami con alcuni terroristi islamici che hanno colpito sia Parigi sia la capitale belga. Il rischio di cadere nel pregiudizio razzista del binomio immigrazione- terrorismo è tutt’altro che superato ed è così che Henriette Reker (Colonia, Germania), è stata scelta perché «nonostante gli attacchi conservatori e di destra, è rimasto risoluta nel suo sostegno ai rifugiati». Nella short list presente anche l’Italia, con il primo cittadino di Ancona: Valeria Mancitelli. Per lei la motivazione è legata al mondo del lavoro, poiché «durante il primo mandato, Ancona ha registrato una forte crescita economica». Non è rientrata, invece, tra le 27 finaliste l’altra italiana presente: Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza.

L’Africa, così come l’Oceania con Sydney, è rappresentata da un solo sindaco: Souad Abderrahim, da luglio alla guida di Tunisi, prima donna a ricoprire questa carica nella capitale tunisina. Nel Paese dove nel 2011 si è scatenata la Primavera araba, e l’unico dove il cammino democratico è al momento intrapreso, la motivazione della scelta di Souad è un messaggio che supera i confini nazionali, perché «la sua elezione incoraggerà le giovani donne in tutto il nord Africa a sfidare i domini maschili ». Non è invece entrata nella short list l’altra donna sindaco di una grossa capitale araba: Zekra Alwach (Baghdad, Iraq). In otto edizioni, in due casi il riconoscimento è andato ad altrettante donne: nel 2005 a Dora Bakoyannis, primo cittadino di Atene dal 2003 al 2006.

Determinanti per la sua vittoria, le Olimpiadi disputate nella capitale greca nel 2004. Nel 2008 il premio è invece andato a Helen Zille, dal 2006 al 2009 sindaco di Città del Capo (una delle tre capitali del Sudafrica). Leader dell’opposizione Alleanza Democratica, a lei si deve la denuncia degli sprechi di soldi pubblici da parte del Congresso Nazionale Africano, il partito di governo che fu di Nelson Mandela. È la più importante rappresentante politica bianca dell’era post apartheid.

E a Positano? Nella cittadina della Costa d’ Amalfi c’è stato il precedente di Costanza Cinque, che da vice sindaco poi subentrò al sindaco per un anno con la fascia di sindaco, da allora il nulla.

Qualche nome emerge attualmente fra le file dell’opposizione l’avvocato Manuela Cocorullo, valente professionista che ha avuto anche il pregio di essere stata sempre presente a quasi tutte le manifestazioni del Comune, dal teatro alla musica, oltre a essere una valente professionista è attenta al sociale e viene da un’esperienza di quattro anni di opposizione consiliare, in maggioranza potrebbe uscire Ornella Amitrano, brillante imprenditrice che dopo aver lanciato il ristorante Da Bruno ha rilevato la storica e prestigiosa Cambusa in spiaggia, insegnante alle scuole superiori all’alberghiero, è attiva nel sociale e anche presidente della Pro Loco locale.

L’altra donna presente in maggioranza Anna Mandara, ci ha riferito che non intende ricandidarsi, altre donne attive sui social network l’imprenditrice Tanina Vanacore, l’avvocato Tina Buonocore , Angelica D’Urso, che sta dietro le quinte dell’amministrazione De Lucia, e altre ancora ci sono, ma hanno espresso chiaramente disinteresse, altre potrebbero spuntare fra le tantissime valenti neo laureate che abbiamo nel paese, staremo a vedere.

Chissà che non spunti per la prima volta un sindaco donna eletto a Positano?