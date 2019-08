Brusco cambiamento per quanto riguarda il clima nei prossimi giorni. Se milioni di italiani andranno in vacanza proprio dalla prossima settimana, andranno incontro ad una brutta sorpresa. I meteorologi, infatti, hanno fatto sapere che da metà agosto il tempo subirà dei cambiamenti considerevoli.

Per il 15 agosto è previsto l’avvicinamento di correnti più fresche dal Nord Europa. Stando alle prime informazioni, pare si tratterà di temporali localizzati che dalle zone montuose potrebbero spingersi occasionalmente fino alle pianure.

Come riporta ilMeteo.it, le temperature al Nord probabilmente non andranno oltre i 28°C-29°C con un clima estivo ma senza eccessi. Al Centro-Sud Italia invece, dopo giornate roventi, le temperature caleranno proprio a ridosso del Ferragosto. Difatti, tra il 14 e il 16 agosto, la calura africana sarà in parte smorzata con un calo termico di 4-5 gradi (le massime si attesteranno tra 30°C e 34°C, rispetto ai 40°C di qualche giorni prima). Prevediamo quindi al Sud una giornata di festa tranquilla, al Nord con qualche disturbo.