L’estate sta per finire! Nonostante la sua chiusura ufficiale è prevista per il 23 settembre, la prossima settimana tutte l’Italia sarà aggredita dal maltempo.

Già oggi in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana si può notare un rinfresco delle temperature: il sole è stato coperto da un cielo nuvoloso, e già da questa notte sono previste piogge e cali di circa 10 gradi rispetto a lunedì, dove abbiamo sfiorato i 40 grandi.

Questo weekend non sarà il più adatto per chi vorrà dedicarsi una giornata di mare, infatti previste piogge, temporali e mare molto mosso. Le massime non supereranno i 28 gradi.

Per quanto riguarda anche le restanti città italiane, l’arrivo di un CICLONE causerà una lunga fase di maltempo dove temporali, grandine, vento, freddo e addirittura la neve saranno i protagonisti.

Scopriamo subito le ultime previsioni aggiornate, focalizzandoci appunto su precipitazioni e temperature.

Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione già dalla giornata di Domenica 1 Settembre una vasta area depressionaria, accompagnata da correnti fresche ed instabili in discesa dal Nord Atlantico, punterà dritto verso il nostro Paese, dando inizio ad un’intensa fase di maltempo: le piogge e i temporali si estenderanno dalle Alpi, dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia, verso il resto del Nord e verso la Toscana.

Nella giornata di lunedì 2 altri temporali, localmente molto forti e con pericolo di grandine, sospinti da impetuosi venti di Maestrale e in serata dall’ingresso impetuoso della Bora, colpiranno tutto il Nord, il Centro e le regioni tirreniche meridionali. Particolare attenzione al Nordest dove sono attese precipitazioni molto forti in serata. Con l’arrivo della Bora le temperature subiranno una repentina diminuzione (anche di 10-12°C), e con essa tornerà la NEVE ad imbiancare le vette alpine sopra i 1800/2000 metri.

Ma non sarà finita qui: tra martedì 3 e mercoledì 4 il vortice di bassa pressione tenderà a spostarsi verso la Grecia, facendo peggiorare ulteriormente il tempo sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche. Al nord lo scenario meteorologico tenderà a stabilizzarsi momentaneamente, con residui fenomeni sul Veneto e sul Friuli Venezia-Giulia.

Giovedì e venerdì correnti perturbate nordorientali continueranno a mantenere il tempo spesso piovoso sui settori orientali italiani, con frequenti acquazzoni lungo l’Appennino centro-meridionale e sui rilievi alpini.

Come anticipato anche le temperature risentiranno particolarmente di questa prima sfuriata temporalesca autunnale, con i valori che si porteranno addirittura al di sotto delle medie attese in questo periodo; la diminuzione si attesterà attorno ai 10-12°C.