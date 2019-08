Meta. Un ricordo a Rosa Porzio ad un anno dalla sua scomparsa.

E’ ormai passato un anno dalla scomparsa della cara Rosa, una moglie, una mamma, una donna, un’amica a cui tutti noi volevamo bene.

Questo pomeriggio, alle 18.30, nella Basilica della Santa Maria del Lauro sarà celebrata la Santa messa in suo onore.

Come abbiamo già scritto questa mattina, è assurdo che a così tanto tempo dal tragico incidente, quel maledetto incrocio sia ancora un punto pericoloso, che ha visto, dopo precisamente un’anno, lo stesso episodio ripetersi ancora, anche se ringraziando il cielo, la tragedia per questa volta non c’è stata. E’ scorretto, ingiusto

Vogliamo approfittare di queste righe per ricordare quanto sia importante tutelare noi cittadini, e che qualcosa venga fatto, soprattutto per ricordare la sua memoria.

Rosa, ti portiamo sempre nel cuore e ci impegneremo affinché venga fatta giustizia per te e per tutti coloro che come te sono stati vittime di quell’incrocio.

Riposa in pace!

Un abbraccio a Marco, Peppe e Maurizio da tutto lo staff di Positanonews!