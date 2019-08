Meta. Truffano un anziano, tre persone del napoletano finiscono in manette. Ecco i loro nomi

Meta. Ancora un caso di truffa ai danni di una persona anziana. E’ accaduto nella cittadina della penisola sorrentina e la vittima è un 78enne del posto. Tre uomini si sono presentati presso la sua abitazione con la scusa di fargli firmare un contratto. L’anziano li ha fatti entrare in casa ed i tre ne hanno approfittato per rubare al malcapitato 500 euro in contanti e due fedi in oro appartenute alla defunta moglie del 78enne, per un bottino complessivo del valore di circa 1.500 euro per non parlare del danno non patrimoniale legato al valore affettivo delle due fedi nuziali. Dopo il furto l’anziano si è rivolto al vicino per chiedere aiuto ed immediatamente sono stati allertati i carabinieri della stazione di Vico Equense e Piano di Sorrento. I tre truffatori sono stati fermati a Vico Equense mentre tentavano di lasciare la penisola sorrentina in auto ed ora attendono di essere giudicati con rito direttissimo. Si tratta del 42enne Marco D’Amore di San Giovanni a Teduccio, del 25enne Giuseppe Chimenti di San Giorgio a Cremano e del 26enne Giuliano Giovenco di Pomigliano d’Arco. I soldi e le fedi, intanto, sono stati restituiti all’anziano metese.