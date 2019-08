Meta, Sorrento. Alberi una serata spettacolare: musica, gusto e arte, ma anche solidarietà con Don Emmanuel Miccio e Sergio Amitrano, fratello del sindaco di Pompei, medico attivo nel sociale , che parlava davvero con cognizione di causa e in maniera semplice e diretta di problematiche come il tumore e il cancro, rammaricandosi anche per le leggi che il Ministro Costa poteva portare a termine non andranno ora avanti.

di 24 Galleria fotografica Arte al Borgo









Sono state conoscenze umane che hanno reso l’evento musicale e gastronomico organizzato dalla chiesa della Santa Maria delle Grazie con il patrocino del comune di Meta, presente il sindaco Peppe Tito con l’assessore Angela Aiello, ancora più speciale

Protagonista della serata il violinista Giuseppe Gibboni, che ha allietato con il suo strumento il belvedere di Alberi con una selezione di opere di Ernest, Dvorak, Elgar, Wieniaswki e Tchaikovsky. al pianoforte la maestra Annalisa Pepe. Coreografie della scuola di danza The Plunge. Tutti bravissimi.

Poi il percorso gastronomico e l’ottima organizzazione con i vigili e le navette. Fantastici gli alberesi, complimenti davvero. Sulla pagina facebook dirette e foto