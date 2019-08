Meta / Piano di Sorrento. Camilla Pollio è la vincitrice del concorso canoro ad Alberi . Camilla è la figlia del noto commercialista Salvatore Pollio e ieri ha colpito il pubblico e la giuria con la sua esibizione. La sua interpretazione originale di famose cover ha colpito la giuria che la ha premiata .

Camilla ha iniziato a studiare Canto e Pianoforte all’età di 13 anni e da allora la passione per la musica l’ha completamente rapita.

Ha partecipato a diversi Concorsi Canori,tra i quali il Concorso Je so Pazzo Pino Daniele classificandosi nella Finale Televisiva di canale 84.

Ha partecipato al premio Mia Martini 2018.

Ieri ha partecipato per il secondo anno al Concorso Canoro Alberi In Canto affermandosi nuovamente come vincitrice Ad Maiora