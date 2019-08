Meta. Malore per una ragazza in albergo. Nella notte ambulanza rimane bloccata

Meta, Sorrento. Ieri, in tarda serata, una giovane turista 15enne francese si è improvvisamente sentita male all’Hotel Panorama.

L’ambulanza, prontamente arrivata sul posto, non riusciva a trovare un modo per arrivare in questo punto, e per farla passare la strada che dal Casale porta al semaforo, Via Lamma, è stata chiusa al traffico dai Vigili e dai Carabinieri fino a che la ragazza non è stata trasportata nell’ospedale più vicino.

La ragazza, si è sentita male a causa di un colpo di sole. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente dopo circa 30 minuti.