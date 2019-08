Meta. Domani Italia Fiorentino e Giovanni Guida convoleranno a nozze. Auguri agli sposi !

Domani nella Basilica della Santa Madonna del Lauro di Meta, convoleranno a nozze Italia Fiorentino e Giovanni Guida.

Lei una giovane e bravissima cantante metese, figlia di Rosario Fiorentino, Maestra di coro della casa della Madonna di Sant’Agata e che canta nel coro di San Franceso a Sorrento.

Lui appartiene all’arma dei Carabinieri infatti sposerà in divisa e ci sarà il picchetto d’onore sotto casa della sposa in via Caracciolo 81, Casale, poi in chiesa Santa Maria del Lauro alle 11.00 e poi all’uscita.

Auguri a questi Sposi che finalmente coroneranno il loro sogno d’amore da tutta la redazione di Positanonews!