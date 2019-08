Meta. Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio presso la spiaggia, affollata di bagnanti nonostante il tempo incerto e nuvoloso. All’improvviso si è udito un forte boato e si è alzata una grande nuvola di polvere. Ancora non si conosce l’entità del danno e se a staccarsi sia stato un pezzo di costone o del materiale roccioso nei pressi di Punta Scutolo. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Capitaneria di Porto per verificare quanto accaduto.

