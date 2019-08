Questa mattina uno scafo dell’Arpac si trova a Meta, zona Purgatorio per dei controlli di routine delle acque.

Gli operatori, come sempre, provvedono ad analizzare l’acqua per assicurarsi che tutto rimanga nei parametri per il bene del mare e dei bagnati.

La zona viene costantemente controllata ogni mese e al momento tutto nella norma.