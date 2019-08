Meta. Ancora disagi con la Gori. Ma non è l’unica azienda che abbandona.

Meta, Sorrento. Un’estate di disagi per i poveri metesi ed alberesi. Solo quest’estate i problemi con la fornitura dell’acqua sono stati tantissimi.

Anche oggi, l’ennesimo guasto un avviso di stop dell’erogazione all’ultimo minuto. Anzi, nemmeno dato che quando l’acqua è stata chiusa ai cittadini di Via Del Lauro, Via Casa Miccio, Via Olivari, Via Gradelle, Via Guglielmo Marconi, Via Vocale, Via Caracciolo, Vico I Scarpati, Vico II Scarpati e tutte le relative traverse l’intervento era già in corso.

Lo stop previsto fino alle 18 circa.

Ma la Gori non è l’unica azienda a causare problemi ai cittadini.

Anche GLS, azienda italiana per le consegne, oggi ha deciso di dare buca alla maggior pare dei cittadini.

Per oggi infatti, erano previste molte consegne, che però sono magicamente state rimandate perché “il cliente non si trovava nell’abitazione”. Il falso, dato che tutti i lettori che ci hanno segnalato la cosa ci hanno riferito che proprio nell’orario di consegna si trovavano presso le loro abitazioni.

Non è ne la prima volta, ne sarà l’ultima. Proprio qui in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana le lamentele per quanto riguarda i ragazzi delle consegne di quest’azienda sono veramente infinite.

Speriamo che questi problemi vengano risolti e che i cittadini abbiano pace almeno fino alla fine dell’estate, soprattutto per l’acqua bene di primissima necessità.