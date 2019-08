Mestre (VE). Officine Forte Marghera. “FUORI LUOGO” con opere di 24 artisti, dall’8 al 18.08,2019.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – FUORI LUOGO alle Officine Forte Marghera di Mestre.

FUORI LUOGO

8 – 18 agosto 2019

Officine Forte Marghera

Giovedì 8 agosto 2019, alle ore 19.00, sarà inaugurata negli spazi delle Officine Forte Marghera di Mestre (Venezia) una collettiva d’arte contemporanea, curata da Carlo Gallerati, per presentare al pubblico nuove opere di fotografia, pittura, scultura, tecniche miste e performance.

In mostra i lavori di ventiquattro artisti italiani e stranieri: Gaia Adducchio, Andrea Angeletti, Candido Baldacchino, Franco Belsole, Roberto Bonfigli, Diletta Boni, Alessandro Citta, Daniele De Toni, Giuliana Di Giulio e Simone Giuntoli, Caterina Marchionne, Ferdinando Marzano, Mauro Molinari, Biancamaria Monticelli, Vincenzo Monticelli Cuggiò, Maria Grazia Mormando, Ralf Oldenburg, Carlo Panza, Claudia Quintieri, Roberta Recanatesi, Nina Šmídek, Claudio Spoletini, Danilo Susi, Eva Tomei, Fabio Viscardi.

“Una mostra di autori della galleria fuori della galleria: fuori del luogo in cui di norma si sarebbe esposta. L’idea di Fuori Luogo nasce per la generosa proposta di collaborazione rivoltami da alcuni artisti veneti, e per la felice scoperta che mi hanno fatto fare delle aree e delle strutture delle Officine Forte Marghera, nonché della fervente attività creativa e divulgativa che vi si svolge all’interno. Da Roma a Venezia quindi per un’ulteriore, originale avventura espositiva: con le opere che ciascuno dei ventiquattro designati ha ritenuto, assieme a me, adatte all’unicità del posto e alla sensibilità del pubblico che lo frequenta.”

(Carlo Gallerati)

FUORI LUOGO

Mostra collettiva d’arte contemporanea

A cura di Carlo Gallerati

Officine Forte Marghera

Via Forte Marghera, 30 – 30172 Mestre (VE)

Inaugurazione: giovedì 8 agosto 2019, ore 19.00

Fino a domenica 18 agosto 2019 (ingresso libero)

Orario: dal martedì alla domenica ore 17.00-23.00

Organizzazione e ufficio stampa: Galleria Gallerati, ufficio stampa@galleriagallerati.it

Informazioni: info@galleriagallerati.it, www.galleriagallerati.it, www.officineforte.eu

Info:

Galleria Gallerati

Via Apuania, 55 00162 Roma

Tel. 06 44258243 Mob 347 7900049

Info@galleriagallerati.it

www.galleriagallerati.it

www.facebook.com/galleria-gallerati