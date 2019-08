Massimo Crippa a Positano, relax in Costiera per lo “scudiero” di Maradona

Sbarca a Positano Massimo Crippa, l’ex calciatore di Napoli, Parma e Torino. Crippa si sta godendo un po’ di relax nella Città Romantica, concedendosi un po’ di shopping, facendo visita alla Boutique Tre Danari dell’amico Francesco Dipino. Attualmente è un dirigente sportivo, ma nella sua carriera da calciatore Crippin, così simpaticamente soprannominato dai tifosi partenopei, era un mediano d’interdizione e con il Napoli conquistò il secondo scudetto del 1989/1990: con gli azzurri vinse anche la Coppa Uefa del 1989 e la Supercoppa Italiana nel 1990. Crippa aveva la fama di essere stato lo “scudiero” di Diego Armando Maradona in campo e fuori, nelle notti brave con il Pibe de Oro. Con la maglia dei Ducali, che vestì dal 1993 al 1998, vinse la Supercoppa Uefa nel 1993 e la sua seconda Coppa Uefa personale nel 1995. Ritorna al Torino nel 1998, centrando una promozione in Serie A, dove giocherà per altre due stagioni, prima di terminare la carriera tra l’Eccellenza (vincendo il campionato con la Canzese) e la sua città natale Seregno. Crippa è sceso in campo con la Nazionale 17 volte siglando anche una rete, partecipa a due Olimpiadi con gli azzurrini a Seul nel 1988 ed Atlanta nel 1996 come fuoriquota.