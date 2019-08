Massa Lubrense di nuovo senz’acqua. Continua l’odissea della Gori

Ancora una volta i cittadini di Massa Lubrense senz’acqua.

Questa mattina dalle 11 circa, abbassamenti di pressione in molte zone della cittadina. In particolare il disservizio interessa via Amerigo Vespucci e tutte le relative traverse. L’area è quella delle frazioni di Nerano e Marina del Cantone.

Ancora una volta un’ Odissea con disservizi della Gori.

Questi continui guasti stanno diventando un problema per tutta la Penisola Sorrentina, soprattutto perché non c’è un piano di avviso per i cittadini e non c’è una soluzione che possa diminuire i danni.

Intento i tecnici sono sul posto per cercare di risolvere la situazione. Non si sa quando verrà ripristinato il servizio.