Massa Lubrense. Ragazzi volontari provenienti da tutta Europa puliscono la spiaggia ed il mare del Parco di Punta Campanella

Massa Lubrense. Questo è stato sicuramente un Ferragosto alternativo ed all’insegna della tutela ambientale per un gruppo di ragazzi del Corpo Europeo di Solidarietà attivi nel “Project Mare” dell’Area marina protetta di Punta Campanella, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. I ragazzi, infatti, si sono dedicati alla pulizia del Parco accompagnati da Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, ente governativo che si occupa per l’Italia della gestione dei programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà e prevede l’ospitalità di giovani under 30 provenienti da Serbia, Portogallo, Tunisia, Francia, Spagna e Lettonia. I ragazzi in modo volontario aiutano gli operatori del Parco marino nell’opera di pulizia sia della spiaggia che dello specchio d’acqua, si occupano del recupero di tartarughe marine, si impegnano nell’educazione al rispetto dell’ambiente coinvolgendo bambini dai 5 ai 12 anni e sensibilizzandoli sulla tematica. Un esempio bellissimo che questi giovani stanno dando, avendo deciso di sacrificare il divertimento estivo a favore dell’ambiente. Un esempio che si spera saranno in tanti a seguire. Complimenti ragazzi.