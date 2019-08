Massa Lubrense, NCC investe ragazza e scappa via: è caccia all’investitore

Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un lettore di un episodio gravissimo capitato ad una ragazza di 23 anni a Massa Lubrense martedì scorso. Alle ore 15, mentre la ragazza stava percorrendo insieme al padre la strada nei pressi di Marina della Lobra, a circa 200 metri dal depuratore, sarebbe stata investita da un veicolo NCC.

L’autista del mezzo non si sarebbe preoccupato dei danni causati alla donna e si sarebbe dileguato. Celermente sono stati avvertiti i sanitari che hanno soccorso la ragazza: per lei diverse escoriazioni e alcune costole fratturate. La giovane poteva perdere la vita. Intanto, la famiglia ci chiede aiuto per cercare di risalire al colpevole: già sono state avvertite, ovviamente, tutte le autorità competenti, mentre si attende l’analisi dei filmati di videosorveglianza.