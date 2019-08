Massa Lubrense. Incendio a Torca. Una notte di fuoco e fiamme

Principio d’incendio ieri sera a Torca, piccola frazione di Massa Lubrense, nello specifico località Crapolla.

Lo sgradevole odore del fumo e una macchia rossastra è stata segnalata intorno alle 21.15 da alcuni abitanti della zona.

Le fiamme si sono man mano diramate su tutta la zona.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno nell’immediato domato le fiamme.

Ogni anno queste zone boschive sono interessate da incendi molto brutti e pericolosi per chi ci vive e per la natura stessa. Le cause, questa volta, sono ancora ignote.

Ci saranno aggiornamenti.