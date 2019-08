Massa Lubrense. Incendio fra Torca e Crapolla, la denuncia in diretta dei runners di Positano. Incendio verso le 13 a Massa Lubrense. I runners di Positano in Costiera amalfitana erano li per un allenamento quando hanno subito allertato in diretta il 115 della Regione Campania. Si aspettano i vigili del fuoco di Piano di Sorrento e l’elicottero.

Qui già si è sviluppato un incendio due settimane fa e qualche giorno fa. Speriamo che da Napoli si muovano presto e speriamo che con Positanonews vi diamo una mano. Grazie ragazzi

Video Fabio Fusco