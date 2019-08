Sabato movimentato a Massa Lubrense, per quanto riguarda la viabilità. Le maggiori difficoltà questa sera, sono state riscontrate a Nerano, nei pressi del noto ristorante lo Scoglio, uno dei luoghi più belli della Penisola Sorrentina e punto di approdo dei vip via mare: qui i parcheggiatori si sono sostituiti ai vigili, cercando di far fluire le auto con non poca difficoltà. I problemi alla viabilità sembrano essere legati anche alla chiusura del traffico al centro di Massa Lubrense, per una manifestazione che avrà luogo stasera in Largo Vescovado.