Sabato movimentato a Massa Lubrense, per quanto riguarda la viabilità. Le maggiori difficoltà questa sera, sono state riscontrate a Nerano. Intanto era impossibile parcheggiare , con i parcheggiatori che si sono sostituiti ai vigili, cercando di far fluire le auto con non poca difficoltà.

Siamo venuti oggi da Piano di Sorrento e abbiamo fatto vari giri nella rotonda incasinata , ci hanno detto ripetutamente che non c’erano posti, auto in fila per cercarne uno, sotto il caldo non era una bella cosa. Bastava avvertire sopra che i parcheggi erano esauriti.

Salendo nella piazzetta con bar e alimentari era un delirio al ritorno dalla spiaggia. Una sita è stata bloccata dal traffico quasi mezz’ora, un fai da te perchè mancava del tutto qualcuno della polizia municipale.

I problemi alla viabilità non finiscono c’è anche la chiusura del traffico al centro di Massa Lubrense, per una manifestazione che avrà luogo stasera in Largo Vescovado.

Probabile che l’amministrazione Balduccelli abbia fatto concentrare tutto li , ma Nerano merita un vigile fisso anche per la sicurezza oltre che per la viabilità.