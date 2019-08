MASSA LUBRENSE. BAGNI PUBBLICI A MARINA DEL CANTONE

Da oggi 10 agosto 2019 Marina del Cantone può offrire un servizio in più ai suoi ospiti : bagni pubblici efficienti e inseriti in una struttura di qualità e di gradevole

aspetto. “Siamo soddisfatti per aver portato a termine questo importante lavoro e impegno che avevamo preso con i nostri concittadini e che aggiunge un servizio di

qualità a questa meravigliosa destinazione “ ha dichiarato il Sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli che ha anche sottolineato come l’acquisto della

struttura è stato possibile grazie all’utilizzo di parte della tassa di soggiorno e ha ringraziato tutta l’Amministrazione per l’impegno profuso per realizzare questo

importante obiettivo. Anche per la ViceSindaco Giovanna Staiano “si tratta di un passo in avanti significativo per dotare la destinazione di servizi necessari per una

migliore accoglienza e assistenza ai frequentatori di questa meravigliosa terra, che merita la dovuta attenzione . Il servizio sarà assicurato per questa stagione dal

Consorzio AmoNerano che con proprie risorse ne curerà pulizia ed efficienza; un buon esempio di collaborazione tra pubblico e privato che speriamo porti altri risultati in futuro “