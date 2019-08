Marina di praia fate attenzione pericolo caduta massi

Continuano ancora a cadere dei massi dal costone , in Marina di praia.

I ragazzi dei parcheggi stamane hanno chiuso l’accesso alla spiaggia.

È arrivato un camion con una gru che le ha caricate e portare via.

Abbiamo assistito a scene davvero brutte.

Gli abbiamo detto ma perché non chiamate i vigili?i carabinieri!?

Ci hanno risposto ;non vi preoccupate

C’è lo vediamo noi.

Dopo chiudono la strada è non facciamo soldi.

“Voi non chiamate nessuno mi raccomando”

Ma ci rendiamo conto se succede che qualche masso travolge un auto in marcia o qualche persona , o bambino????

Si aggiunge in altra tragedia a quella che già c’è stata.

Siamo stati bloccati per più di mezz’ora.

Alla fine siamo andati via anche perché c’è un pericolo molto grande.

Abbiamo chiamato i vigili del fuoco di salerno per denunciare la cosa.

I vigili del posto non ci hanno risposto.

Chiudete la strada!!

Mettetela in sicurezza

La vita di una persona non ha valore!

Più passano gli anni e più la costiera amalfitana sta cadendo a pezzi.