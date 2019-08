Marcello Orazzo è il nuovo head coach della Polisportiva Vico Equense per la stagione 2019/2020

È Marcello Orazzo il nuovo head coach della Polisportiva Vico Equense per la stagione 2019/2020. Coach Orazzo andrà al comando della prima squadra che anche quest’anno svolgerà il campionato di Promozione dopo la finale play off sfiorata per soli 3 punti in quel di Casal di Principe nella passata stagione.

Marcello Orazzo è, da sempre, considerato un guru per la formazione degli atleti nella provincia di Napoli. Grandi risultati raggiunti in una lunghissima carriera in giro tra le giovanili di tutta la provincia napoletana. Secondo approdo sulla panchina vicana dove ha portato già una volta la prima squadra alla vittoria del campionato. Appena firmato per la Polisportiva, il coach ci ha rilasciato la seguente intervista:

Coach Orazzo, dopo qualche anno dalla precedente esperienza torna sulla panchina del Vico Equense, quali sono le sue prime impressioni?

Sono molto contento della chiamata ricevuta dagli amici di Vico Equense. Ho un ottimo ricordo degli anni trascorsi lì e appena sono stato contattato dal Presidente Antonio Cioffi, non ci ho messo molto a dire subito di sì!

Ritrova a Vico un ampio roster, con tanti giocatori già allenati da lei nei vari anni passati, crede sia un bel gruppo?

Sicuramente è un bel gruppo che forma un importante zoccolo duro dove eventualmente poter fare qualche innesto al fine di poter disputare un bel campionato!

Dopo 30 anni di esperienza nella pallacanestro, ha ancora tanti stimoli per allenare?

Gli stimoli ad allenare non mi mancano e dopo tanti anni nelle giovanili, ritorno con entusiasmo ad allenare una squadra senior!

Quali sono gli obiettivi stagionali?

Gli obiettivi stagionali li vedremo pian piano, partita dopo partita. Il campionato di promozione è un campionato dove giocheranno numerosi cestisti con esperienza, fuoriusciti da campionati superiori e con ancora voglia di mettersi in mostra. Noi siamo un gruppo giovane, abbastanza ben amalgamato che dovrà lavorare e sudare per ottenere successi e togliersi speriamo, grosse soddisfazioni!

Vuole fare un saluto ai tifosi della polisportiva?

Un saluto affettuoso a tutti i tifosi della Polisportiva Vico Equense e spero che anche quest’anno, come soprattutto l’anno scorso, in cui la Polisportiva era praticamente imbattibile tra le mura amiche, non facciano mai mancare il loro calore!

Tutto pronto dunque per la ripresa degli allenamenti per la Polisportiva, con il raduno della prima squadra che avverrà, probabilmente, il 17 settembre con la riapertura del Palazzetto dello Sport di via Madonnelle a Vico Equense. Non ci resta che augurare buona fortuna al nuovo coach della Polisportiva!