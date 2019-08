Malori fatali in mare, due le vittime nel Salernitano Cetara piange Gaetano Crescenzo. Castellabate in lutto per Giovanni Comunale

SALERNO – Doppia tragedia in mare nella giornata di ieri, una in Costiera Amalfitana e l’altra in quella Cilentana. Due le persone che hanno perso la vita perchè colte da malore mentre si trovavano in acqua. A Cetara nella mattinata di ieri, mentre era in spiaggia con il suo nipotino, Gaetano Crescenzo, 81enne del posto, ha avvertito un malore dopo essersi tuffato in mare. Ad accorgersi immediatamente delle difficoltà dell’anziano le persone sull’arenile che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Ad intervenire prontamente l’assistente ai bagnanti del lido “Nigt and Day” che ha riportato l’anziano, privo di sensi, sul bagnasciuga, sottoponendolo a massaggio cardiaco. In pochi minuti personale del 118 in stazionamento a Cetara si è portato sulla spiaggia ma ogni manovra salvavita è risultata vana. Il corpo dell’uomo, opportunamente coperto, è rimasto adagiato sull’arenile fino al primo pomeriggio in maniera da permettere l’accertamento della causa della morte e la consegna della salma ai familiari. Cetara è un paese sotto choc: l’amministrazione comunale ha annullato gli spettacoli programmati per la serata di ieri Nel pomeriggio, invece, ha perso la vita nel cuore della riserva marina di Santa Maria di Castellabate, in località Lago, il 54enne Giovanni Comunale, originario del posto. L’uomo era in acqua quando probabilmente ha accusato un malore.

Antonio Di Giovanni

Antonio Vuolo LA CITTA