Maiori. Traffico in tilt per Massimo Ranieri

Maiori, Costiera amalfitana. Traffico in tilt stanotte per il concerto di Massimo Ranieri. In direzione Amalfi e Salerno era caos e c’è chi ha protestato anche sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Maiori. Si lamentava la mancanza di vigili. Ma in questi casi l’organizzazione non poteva fornire assistenza alla viabilità visto che ul cincerto era a pagamento neanche sembra giusto accollare tutto ai cittadini, fa parte delle condizioni di sicurezza