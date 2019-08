Maiori. Slitta la riapertura della s.s. 163. Fissato per le 17 il sopralluogo

Maiori, Costiera Amalfitana. La Strada Statale 163 nella zona Capo D’Orso resterà chiusa ancora per un po’. La sua riapertura, infatti è slittata per questa sera o addirittura a domani mattina.

Tutto verrà deciso dopo il sopralluogo tecnico di questo pomeriggio alle 17.00 : se ci sarà esito positivo saranno tolti i new jersey posizionati dall’Anas e si potranno procedere a senso unico alternato solo auto e moto. Divieto invece per i mezzi pesanti e i pullman di trasporto pubblico e privato.

Chiusa a causa di gravissimo incendio delle scorsa settimana, la strada ha causato non pochi disagi ai cittadini.

Durante la giornata di ieri il Comune di Maiori aveva previsto, e sperava, che l’importante arteria stradale fosse riaperta intorno a mezzogiorno ma a quanto pare la riapertura a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, slitterà di qualche ora o alla giornata di domani.

Si consiglia a tutti di proseguire in direzione Costiera Amalfitana con mezzi via mare.

Per chi invece necessita di raggiungere la Costiera in auto, l’Anas fa sapere che i veicoli provenienti da Amalfi e diretti verso Vietri sul Mare possono utilizzare la strada provinciale 2 Valico di Chiunzi per imboccare l’autostrada A2 Napoli- Salerno in direzione Salerno con uscita consigliata Vietri sul Mare.

Per i veicoli provenienti da Vietri sul Mare e diretti verso Amalfi si consiglia l’autostrada A2

Napoli- Salerno in direzione Napoli con uscita consigliata Angri, per poi raggiungere Amalfi tramite la SP2 Valico di Chiunzi.

Le Polizie Municipali di Salerno, Cava de’Tirreni, Vietri, Positano e Maiori garantiranno dei presidi fissi o mobili per informare gli utenti della strada e vigilare sulla fluidità della circolazione stradale. La Questura, la Polizia Stradale e i Carabinieri concorreranno per i profili di competenza.