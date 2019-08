Maiori. Scuola di Via Capitolo in queste condizioni, aprirà normalmente anno scolastico? Il sindaco Capone non risponde ai genitori

Maiori, Costiera amalfitana . Scuola di Via Capitolo in queste condizioni, aprirà normalmente anno scolastico? Il sindaco Capone non risponde ai genitori. E’ quello che ha detto sui social network Adele Laudano per i genitori, dopo aver mandato una lettera al Comune guidato da Antonio Capone quasi un mese fa. Senza risposte e senza certezze comincia la scuola nella cittadina più grande della Costa d’ Amalfi.

