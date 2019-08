Maiori. Scontro tra un’autovettura ed un ciclomotore, ne scaturisce una lite tra le persone coinvolte

Maiori, costiera amalfitana. Intorno alle 17 di questa giornata di ferragosto si è registrato un incidente stradale in Via Nuova Chiunzi che ha visto coinvolti un ciclomotore ed un’autovettura. L’auto, guidata da un villeggiante, per poter conquistare un posto in un’area di sosta ha fatto una manovra azzardata invadendo l’opposta corsia di marcia sulla quale proveniva un ciclomotore condotto da un ragazzo di 20 anni insieme al padre. Il ragazzo si è trovato improvvisamente l’auto davanti e non è riuscito a frenare in tempo, cadendo al suolo unitamente al ciclomotore. Nella caduta sia il 20enne che il padre hanno riportato delle lievi escoriazioni ma fortunatamente nulla di serio. Ne è però nato un acceso diverbio con l’incauto conducente dell’auto che ha rischiato di degenerare se non fosse stato per l’intervento di alcune persone presenti sul posto. Nel frattempo sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza che ha trasportato il ragazzo presso il Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso. Gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.