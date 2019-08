Maiori, rissa sul lungomare dopo i bagordi notturni

Notte da bagordi a Maiori, che si è conclusa con una rissa sul lungomare. Un gruppo di ragazzi all’uscita dall’evento notturno che è avvenuto sul porto turistico, si sono presi a calci, pugni e spintoni, sul lungomare. Non si conoscono i motivi per cui queste persone sono venute alle mani, si presume che fossero sotto effetto dell’alcol, i protagonisti in negativo di questo folle post Ferragosto.