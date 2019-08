Maiori. Riaperta la Statale Amalfitana in località Capo d’Orso, salvo il ferragosto

Maiori. E’ stata riaperta la Statale Amalfitana in località Capo d’Orso, che era stata chiusa al traffico dopo gli incendi dei giorni scorsi. Una riapertura avvenuta in tempo per salvare il ferragosto, periodo in cui il traffico aumenta notevolmente. Sono stati giorni non privi di disagi sia per i turisti ma anche per i tanti residenti che percorrono ogni giorno la statale e che sono stati costretti a ricorrere alle vie del mare. La strada sarà percorribile a senso unico alternato. Clicca per leggere l’ Ordinanza riapertura strada