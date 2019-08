Maiori, lavori al corso Reginna: ecco come lavora questo operaio. Ieri tragedia a Caserta…

Nella giornata di ieri si è verificata una morte sconcertante a Trentola Ducenta, Caserta. Un operaio di 51 anni è precipitato dal secondo piano di un’abitazione mentre stava riparando una tettoia: quest’ultimo era salito su una scala quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio ed è finito a terra, dopo un volo di venti metri.

Luigi Grassia ha lasciato un figlio di 11 anni e uno di 18 anni. Ora sta indagando la Procura per stabilire eventuali responsabilità e capire se ci fossero in atto tutte le disposizioni previste in materia di norme di sicurezza.

Più o meno negli stessi minuti, a Maiori, si stavano effettuando dei lavori lungo il Corso Reginna e un operaio stava portando a termine dei lavori su un palo, salendo su una scala. Le nostre immagini esclusive parlano da sole: mancava qualsiasi tipo di protezione. Alla vista di ciò, un cittadino ha chiamato i Vigili Urbani. I fatti sono accaduti intorno alle ore 15,30.