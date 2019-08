Anteprima. Maiori, Costiera amalfitana. Incendio a San Lazzaro , San Vito, altezza Via Lama, durante la processione della Madonna, come due anni fa. E’ caos. Si sono mossi subito i ragazzi della protezione civile, già impegnati per la festa di Santa Maria a Mare, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine anche da Amalfi , ma come è evidente, e come era prevedibile da parte degli incendiari, è caos.

Un incendio ripetuto nei dettagli di sicuro doloso a questo punto. Sul posto tanti volontari, vigili del fuoco anche da Salerno, e i proprietari dei terreni minacciati dalle fiamme.