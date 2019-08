Maiori, incendio Capo d’Orso: traffico per Cetara-Salerno deviato su Ravello e Agerola

Deviazioni stradali per la chiusura al traffico della Statale Amalfitana 163, a causa dell’incendio in località Capo d’Orso, sul territorio di Maiori. La Polizia Municipale di Ravello e Amalfi è attiva al bivio di Castiglione per informare gli automobilisti e farli deviare verso Ravello sull’ex SS 373, per immettersi sul Valico di Chiunzi e procedere attraverso l’Agro Nocerino Sarnese. Traffico deviato anche verso l’ex 366 in direzione Agerola.