Maiori incendio a Capo d’Orso, fiamme e pericolo sulla statale, AGGIORNAMENTO strada chiusa

AGGIORNAMENTO DELL’ULTIM’ORA : la strada ss163 è stata chiusa in località Capo d’Orso in entrambe le direzioni, per pericolo caduta materiale sulla carreggiata.

Maiori, è di poco fà la notizia di un incendio a Capo d’Orso, le fiamme pare siano partite dalla statale in seguito ad una cicca accessa lanciata da un automobilista, al momento la circolazione è rallentata e sono in azione i vigili del fuoco di Maiori, si raccomanda la massima attenzione.

Dagli ultimi aggiornamenti la strada statale 163, la piu importante arteria di collegamento della Costiera con Salerno è a rischio chiusura