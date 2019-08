Maiori, costiera amalfitana. Anteprima / esclusiva . Un giovane ha deciso oggi di tuffarsi dal molo del porto nonostante l’ordinanza di divieto emessa lo scorso maggio a seguito del verificarsi di un incidente ai danni di un minore che aveva compiuto lo stesso gesto. Nell’ordinanza viene specificato che la pratica di tuffarsi dal molo è purtroppo diffusa e, per tale motivo, veniva predisposto un aumento della sorveglianza e l’apposizione di cartelli evidenzianti il pericolo. Ma tutto questo non è bastato a far desistere il giovane che nel pomeriggio di oggi ha voluto provare l’ebrezza di tuffarsi. Ma qualcosa è andato storto ed ha battuto la testa riportando delle ferite molto gravi che hanno reso necessario il trasporto con eliambulanza presso l’ospedale più vicino per poter essere sottoposto alle cure ed agli accertamenti. Si spera che questo spiacevole episodio possa servire da monito e da deterrente per tutti coloro che pensassero di compiere un gesto simile eludendo il divieto esistente e mettendo in pericolo la propria incolumità.

AGGIORNAMENTI

di 5 Galleria fotografica Incidente al porto di Maiori









Il ragazzo , in vacanza a Maiori con la famiglia, oltre ad aver subito un trauma cranico aveva anche perso i sensi. Immediato è stato l’intervento dell’ambulanza del 118 dell’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello con le manovre salvavita. Una volta rianimato il ragazzo è stato trasportato in idroambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno. Idroambulanza che purtroppo abbiamo solo per questo mese disponibile sul territorio.

