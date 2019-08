Maiori . Evasione dalla tassa di soggiorno di 15 bed and breakfast, ennesima fake news? A Salerno erano 17

Maiori, Costiera amalfitana. Caccia agli evasori della tassa di soggiorno, sarebbero una quindicina segnalati dalla polizia municipale nella cittadina della Costa d’ Amalfi . Ma non è dato sapersi se la notizia è certa vista la frequenza con la quale certi siti sparano “fake news” o , ancora più artatamente, condividono , se non scrivono, notizie considerate fake , che poi sono documentate, insomma una giungla nella quale Positanonews cerca di districarsi da 15 anni. Allora fatte le debite proporzioni a Maiori sono state individuate tante strutture quante quelle di Salerno, ci sembra strano, ma non impossibile. Abbiamo chiamato la polizia municipale per avere conferma, la verifica della notizia, ma non ci hanno dato alcuna conferma. Ovviamente noi non affermiamo che sia una fake news, le affermazioni le fanno solo gli stupidi in malafede se non hanno prove, però in questi casi un giornale come il nostro che, a differenza di altri, ha una storia, è nato nel 2005 facendo strada agli altri che da noi hanno cominciato anche a scrivere sull’online, prima di denigrarci, invece di ringraziarci e rispettare il lavoro altrui come noi rispettiamo gli altri, deve verificare.

Purtroppo a venir meno sono le comunicazioni ufficiali, i giornali seri procurano almeno dei documenti a supporto di quanto dicono ( un verbale di accertamento , in questo caso, un referto medico, nel caso si parli di un incidente ) , ma non possiamo prendercela solo con i giornali, il Comune di Maiori, in questo caso, latita, l’amministrazione Capone con la comunicazione non è stata proprio il massimo. Lode e merito alla polizia municipale se ha fatto un intervento di tale portata, ma si faccia un comunicato ufficiale, lo si metta almeno sui propri social network, tipo la pagina facebook istituzionale, invece niente.

Solo qualche mese fa finirono nei guai 24 gestori di hotel, affittacamere e bed and breakfast nel capoluogo a Salerno . Per il mancato versamento della imposta scatta la denuncia alla Procura della Repubblica. È la svolta nelle indagini degli agenti del nucleo antievasione tributaria della Polizia municipale. Sono 17 i titolari delle strutture ricettive che devono rispondere di peculato per aver incassato la tassa di soggiorno che gli ignari clienti avevano versato. I vacanzieri avevano pagato la tassa, che a Salerno non supera i 3 euro, ma i gestori dei bed and breakfast o delle affittacamere non avevano versato niente. Per altri 7 gestori è scattata anche la denuncia per l’omessa comunicazione alla Questura dei dati relativi alle persone ospitate e per la mancata esibizione della documentazione attestante l’avvenuta comunicazione. I fatti contestati risalgono al periodo tra gli anni 2017 e 2018.

Riportiamo il passaggio de Il Mattino ” Scoperta una evasione di 450mila euro che fa riferimento alla omissione di versamenti negli ultimi due anni da parte di 24 strutture ricettive, tra cui anche 2 alberghi a quattro stelle del capoluogo. È come se oltre 150mila turisti avessero dormito una notte a Salerno senza lasciare alcuna traccia del loro passaggio nelle casse del Comune. Eppure i turisti avevano pagato regolarmente l’imposta di soggiorno secondo regolamento comunale. Al lavoro una vera e propria task force del nucleo antievasione tributaria della Polizia municipale in collaborazione con l’ufficio Tributi del Comune. Ma per i titolari delle strutture ricettive scatta anche una pesante denuncia alla Procura per peculato. Il mancato versamento della tassa di soggiorno, secondo una recente sentenza della Cassazione, configura il reato di peculato in quanto i gestori delle strutture ricettive che incassano l’imposta degli ospiti sono equiparati ad agenti contabili. «L’attività è ancora in corso – fa sapere il comandante dei vigili urbani, Antonio Vecchione – le denunce scattano a seguito di indagini molto attente che hanno scoperto una maxi evasione».

Insomma a Maiori , considerate le proporzioni, ci sarebbe un’evasione enormemente superiore a Salerno. E nessuno ha mai visto nulla sinora?